Oleg Ossinovski kihlatu Anastassia Udalova: koos olles arutame pidevalt tööasju

Anastassia Udalova sõnul on isegi tore, et Ossinovski on samuti töönarkomaan. "Minu olukorras on see kindlasti hea, sest meil pole tülisid sel pinnal, kui palju keegi tööl aega veedab," selgitab naine, "Mõistame, et töö on meile tähtis, et see on meie elustiil."