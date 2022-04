Palju õnne! Teleajakirjanik Ingrid Teesalu sai pisipoja emaks: üritame uue eluga kolmekesi kohaneda

"Jah, vastab tõele, et olen beebiootel ja laps on meie perre väga oodatud,” kinnitas Ingrid detsembris Kroonikale. Naine suutis saladust endale hoida suisa viis kuud ja ütles, et beebi peaks sündima aprilli keskpaiku. Nii ka läks – pühapäeval, 24. aprillil nägi beebipoiss ilmavalgust. Lapse nimeks sai Leon.