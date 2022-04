Inger: olen päris palju usaldanud inimesi, keda poleks pidanud

"Olen päris palju usaldanud inimesi, keda ehk poleks pidanud. Eks ma olen ka veidi naiivne olnud ja osasid inimesi pimesi uskunud. Sain aga seekaudu väga väärtuslikud õppetunnid ja mõistsin, et laia naeratuse taga ei pruugi alati peituda heatahtlikkus. Sain aru, kes on õiged ja usaldusväärsed inimesed minu elus ja kes mitte," tõdes Inger.

Esimene valus õppetund viis tagasi eelmisse aastasse, kui ta kaotas oma elust väga olulised inimesed. "Aga pean tõdema, et sellele õppetunnile olen ma tagasi vaadates tänulik, kuna hakkasin rohkem nii iseenda kui ka enda vaimse tervisega tööle ja minu ellu on tänu sellele saabunud siiraid ja toredaid inimesi."

"Need kaks aastat, mis ma pildilt ära olin, olid minu jaoks tol hetkel ebaõnnestumine – ma ei olnud motiveeritud kirjutama muusikat ja ka elu ei pakkunud hetki, millest oleks tahtnud kirjutada. Kuna elan emotsioone just muusika kaudu välja ja see on üldjuhul mu elu loomulik osa, siis oli selline loomekriis isiklikus pildis valus tagasilöök."