Perekond avalikustas Marju Kuudi matuste aja ja viimse puhkepaiga

"Tean seda, et tervis oli Marjul viimasel ajal vilets," rääkis Olavi Pihlamägi. "Pärast Joala duettide plaadi esitlust oleme me Marjuga meilinud, tema ei tahtnud helistamist – ütles alati, et meili mulle. Kuna meil on sünnipäevad kõrvuti, temal 12. veebruaril ja minul 14. veebruaril, siis ka viimati meilisime. Jutt, mida ta mulle kirjutas, oli kõik väga loogiline. Üldiselt ta kirjutas oma meile väga hästi – see ei olnud mingite moodsate lühendite jada, ta kirjutas väga heas eesti keeles, väga hästi. Märtsis kuulsin, et ta oli juba väga vilets ja vahepeal ka haiglasse viidud. Oma viimases osas oli ta ikkagi ka juba ratastoolis. Et tema surmast ja sellest teadasaamisest siin, Eestis, oli nädal aega vahet… võimalik, et sellest andsid teada inimesed, kes elasid temaga ühes majas, võimalik, et see info jõudis lõpuks Eestisse mõnel teisel moel. Eks ta oma selles toakeses, kus ta Stockholmis elas, oma lõpu kahjuks leidis."