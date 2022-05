Getter Jaani avaldab eredaima mälestuse pisitütrest: see on olnud kõige erilisem päev minu elus

Lauljatar Getter Jaani ütleb, et kõige erilisem päev tema elus on olnud päev, mil Emily sündis. "Igal aastal, kui Emily sünnipäev hakkab lähemale jõudma, hakkan meenutama, kuidas ma end tundsin tol päeval ja sellele eelneval," räägib naine, "Vanaema ütles mulle hiljuti, et kui tema laste sünnipäevad lähenevad, siis ta samamoodi meenutab seda päeva samm sammu haaval. Mida ta koges, milline kogu päev oli, kuidas ta end tundis, mis tal seljas oli, kuidas hommik algas, mis kell haiglasse läks, mida sõi jne."

"Tunded, mida ma tol päeval kogesin ja milleks kõigeks võimeline olin – see pani mind ennast veel rohkem armastama ning veel rohkem imetlema ja mõistma teisi emasid," tõdeb Getter. Lauljanna lisab, et on väga tänulik, kuna tal on olnud võimalik kogeda midagi nii suurt, imelist ja võimast.