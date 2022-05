RETROKLÕPS | Kas tunned ära, kes on see laps, kellest sirgus armastatud laulja?

Lepland rääkis möödunud suvel Kroonikale antud intervjuus, et õige mees vastutab oma tegude eest. "Kui julged teha, siis julge ka vastutada. See on kindlasti minu prioriteet number üks. Kui olen võtnud endale mingisuguse kohustuse, siis ma seda ka alati teen. Ma ei anna kunagi tühje lubadusi. Seda on õpetanud mulle minu ema."