KROONIKA TORINOS | Eurokülas on tunda itaallaste ja ukrainlaste vastasseisu. Mida arvatakse Eesti euroloost?

Õnneks on Itaalia ja Ukraina vaheliseks suurimaks probleemiks ikkagi sel nädalal aset leidev 66. Eurovisioni lauluvõistlus. Kui enne Ukraina sõja puhkemist oli saapamaa kindel favoriit ning tundus, et keegi neile vastu ei saa, siis nüüd on rollid vahetunud. Väidetavalt on Ukraina võit juba vältimatu.