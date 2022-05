Kohe on algamas Eurovisioni teine poolfinaal ning kohalolijatel on meeleolu laes. Kroonika kaamerasilm suutis sündmuste keerises tabada imearmsa momendi - kaks lauluvõistluse fänni, kes on pärit Iirimaalt, kihlusid keset kogu seda melu! Vaata südamlikust videost, kuidas rahvas neile tähtsa hetke puhul kaasa elas!