Olümpiavõitja Erki Nool dopingust: sportlasekarjääri alguses oli puhas õnn, kui praekartuleid või liha sain, meil polnud muuks rahagi

Kas Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu on eesti rahvast ninapidi vedanud?

Ma arvan, et mind kindlasti mitte. (Naerab). Nad on vähemalt minu isik­likust vaatevinklist ikkagi üsna kesk­pärased sportlased. Seega päris traagiliselt mina seda kõike üles ei ehitaks. Muidugi on arusaadav, miks see inimesi kurvastab. Vaataja otsib spordist eelkõige positiivset emotsiooni, mida reeglina annavad sportlased. Seega spordihuviline tunneb ennast võib-olla tõesti petetuna, kui on näinud Tammjärve Otepää maailmakarika etapil head tulemust sooritamas ja mõni nädal hiljem tema käitumises hoopis pettuma peab.