Sissepääs keelatud! Buckinghami palee ei lubanud Kim Kardashianil kuninganna pidustusel osaleda

Kim Kardashian maandus koos oma poiss-sõbra Pete Davidsoniga sel nädalal Londonis ning paar on mõnusalt kohtingutel käies aega veetnud. Samal ajal on Suurbritannias täies hoos kuninganna Elizabethi troonijuubeli pidustused. Tõsielustaar palus oma assistentidel palee poole pöörduda ja talle mõned piletid tähtsale sündmusele hankida, kuid palee keeldus paarile pileteid andmast, vahendab Daily Mail.

Olukorraga tuttav olev allikas paljastas, et keeldumine tuli staarile negatiivse üllatusena. "Kimile ei öelda tavaliselt ära, kui ta soovib mingisugust sündmust külastada. See on äärmiselt üllatav, et seekord niimoodi läks, eriti kuna ta ei külasta Ühendkuningriiki tihti. Kim ja Pete armastavad kuninglikku perekonda ja nad soovisid meeletult olla osa erilisest tähistamisest."