FOTOD | Vandeadvokaat Maria Mägil on tuulepealsel saarel hubane elamine: mööbel on kohaliku meistri käe all valminud

Kui Kroonika Vilsandi päästejaama paadikuuri jõudis, oli seal väikene õppetund päästejaama ajaloost juba alanud. Kuur oli korraks muutunud klassiruumiks Tallinna Saksa Gümnaasiumi lastele, kes uudishimulikult kuulasid, mis imelik ehitis see siin merekaldal seisab. See imelik ehitis pakub huvi igaühele, kes Vilsandi majaka juurde satub. Mõnigi on arvanud, et see ongi maailmalõpu kohvik, aga paraku on see siiski Maria ja Indreku pere üks kolmest maakodust. Gümnaasiumilapsed, kes läbi tormi saarele olid saabunud, olid külla kutsutud. Niimoodi see paadikuuri elu käib, et seal käivad ainult kutsutud külalised. Ajalooliselt kogukondlik ja riiklik paadikuur on täna eraomand ja sellegi tekkimisel on oma ajalugu.



1993. aasta suvel tõi puust kakuami tüüpi paat nimega "Marta" Maria esimest korda Vilsandile. Vastuvõtjaks oli sealse kandi kuulsast kaptenite soost pärit Karl Teär. Maria oli temaga koos pärijatele riigilt tagasi võitnud Tolli talu, mis oli prototüübina kesksel kohal Aadu Hindi mitmeosalises romaanis "Tuuline rand" kapten Tihu koduna. Maria ei aimanud siis veel, et see paadisõit võiks tema saatust kuidagi rihtida.