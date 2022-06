VAATA | Tere tulemast, Johnny! Depp avaldas oma esimese TikToki video

"Kõigile mu kõige kallimatele, ustavamatele ja vankumatutele toetajatele. Me oleme kõikjal koos olnud, oleme kõike koos näinud. Me oleme kõndinud koos sama teed. Me tegime õiget asja koos, sellepärast, et te hoolisite," kirjutas Depp video juurde. Ta ütles fännidele, et nüüd on aeg viimaste nädalate sündmustest edasi liikuda. „Te olete, nagu alati, minu tööandjad ja taaskord ei suuda ma teid tänada muud moodi, kui lihtsalt aitäh öeldes,“ lõpetas Johnny emotsionaalse postituse.