Kuus aastat oodatud ime! Telenägu Eda-Liis Kann paljastab lapseootuse tagamaad: meil on ära kukkunud kolm rasedust

Kroonika korraldatud Eesti Meelelahutusauhindade galal andis Eda-Liis Kann (42) avalikult teada, et on oma kolmanda lapse ootel. Lapse isa, Eda-Liisi arhitektist elukaaslane Haldo Oravas (61) jagas ühist rõõmu. Nad on last juba pikalt soovinud.

Põhjus, miks Eda-Liis hoidis imelist uudist enda teada nii kaua kui võimalik, on ebausk ja hirm laps kaotada. "Meil on ära kukkunud kokku kolm rasedust. Kuus aastat tagasi hakkasime proovima, kuniks pärast kurvastamist lihtsalt leppisime, et ju meil ei ole siis ühist last ette nähtud," räägib Eda-Liis ebausu tagamaadest. "Aga käesoleva aasta alguses muutus mu keha kuidagi väga tundlikuks. Arvasin kohe, et olen nüüd taas ootel, aga sõbrannad ütlesid, et ära aja jama. Lükkasin testi tegemist edasi. Peast käisid läbi kõik hullud mõtted, menopausi ja ravimatute haigusteni välja, kuni andsin uudishimule järele ja saingi põmdi kaks rasvast triipu testil kätte."