Oma õnne on leidnud ka Miss Estonia 2011 Madli Vilsar (30), kelle väljavalitu on inglane James. "James juhatab omanimelist tennisekooli," tutvustab Madli. "Tutvusime ajal, kui mõlemal olid käsil elustiilimuutused ning huvi puhta toidu ja kokkamise vastu – seega on need meie suhte alustalaks. James on väga töökas ja tänu sellele jõuab ka palju. Seega teda ei hirmuta naiselik enesekindlus ja minu soov palju asju korraga teha, mis tihti on olnud komistuskiviks minevikus."