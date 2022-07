ÜLEVAADE | Fallose paljastamine, verejuga ja kuumad suudlused laval: millised skandaalid Rammsteini saadavad?

Rammsteini bändiliikmeid on nimetatud neonatsideks ja seksuaalse vägivalla propageerijateks, ent sellest hoolimata on tegu Saksa industriaalroki lipulaevaga. Bänd on algusaegadest saati rahvast oma albumite ja live-kontserditega šokeerinud. Nii sõudest kui laulusõnadest õhkub sadomasohhismi, homoseksuaalsust, intsesti, nekrofiiliat, kannibalismi ja seksuaalset vägivalda. Laval kasutatakse sageli sekslelusid ja pürotehnikat, kirjutab Eurochannel.