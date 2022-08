Rõõmusõnumid! Muusik Marek Sadam sai turundusjuhist kallima Gerly Kedelaukiga lapse

Ajakiri Naised on varasemalt uurinud, kas Marek Sadam on perest ja isarollist unistanud. „Mõtled, et kõigil on perekonnad, kas ma pean ka? Et aeg oleks saada lapsi?“ arutles muusik 2015. aastal. „Kõigel on oma aeg. Nagu muusikaski. Selge on see, et kui luua pere, peab selle jaoks võtma aega.“