KLÕPSUD | Eesti neiu Jasmin Selberg pälvis Saksamaal uhke tiitli: missid on minu meelest head eeskujud tüdrukutele

Eesti neiu Jasmin Selberg (23) on Saksamaal edu saavutanud missinduses: ta on esindanud Saksamaad Albaanias iludusvõistlusel „The Miss Globe“, pärjatud tiitliga „Miss Supernational Germany 2022“ ja kõige uuem tiitel „Miss International Germany 2022“ saadab ta võistlustulle Jaapanisse - maailma TOP kolme hulka kuuluvale missivõistlusele.