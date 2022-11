Hiljuti jõudis voogedastusplatvormile Netflix kuninglikust perekonnast rääkiva draamasarja „The Crown“ viies hooaeg. Sari on pahandanud nii fänne kui ka kuninglikku perekonda ning on välja tulnud, et prints Philip pidas pärast sarja teise hooaja linastumist plaani „The Crowni“ tegijad kohtusse kaevata.