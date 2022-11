Keskerakonna ühe juhtpoliitiku Aadu Musta (71) tervisliku seisundi ümber on olnud viimasel ajal üksjagu spekulatsioone, on kaheldud, kas ta üldse enam jätkab riigikogu kultuurikomisjoni esimehena ja Balti Assamblee presidendina. veteranpoliitik tunnistab, et ta oli vahepeal tõesti väga raskes seisus, ent kavatseb kandideerida ka märtsikuistel riigikogu valimistel.