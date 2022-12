UHKE ÜLEVAADE | Kadrioru päästetud kultuuripärand: disainer Marilin Sikkal avab ukse hoolikalt restaureeritud kodusse

19. sajandist pärit pitsdekooriga palkmaja seisis Kadriorus aastakümneid kummituslossina. Igaüks, kes Luigetiigi ääres jalutas, küsis: miks on erakordne mälestis kõigi silme all rusuks muutumas? 1997. aastal tunnistati hoone kultuuripärandiks, ent taastamiseni ei jõutud. 1880ndate keskel õigeusu preestri residentsiks ehitatud majal oli neli omanikku ja see oli aastaid müügis. Tahtjaid oli, aga uut omanikku neist ei saanud.

Ettevõtja Andres Sikkalil (46) ja tema disainerist abikaasal Marilinil (45) on neli tütart. Nad elasid Nõmmel majas, mis on pika ajalooga ja juba neljandat põlve Marilini pere käes. Erakordselt valgusküllane eramu hakkas ühele Sikkalite tuttavale nii meeldima, et ta tegi neile ettepaneku see ära müüa. Sikkalid kahtlesid – milleks lahkuda pere sünnikodust, mis pealegi on väga hästi moderniseeritud. Tuttav oli aga sihikindel. 2019. juulis müüsidki Sikkalid Nõmme kodu maha ja hakkasid lahtiste silmadega uut elamist otsima. Neil on kuurortlinnas Haapsalus ka suvemaja.