Märt Avandi paljastas, miks temast narkomaan sai: Liisu loomulikult vaatas kodus, et mu käitumine on natuke veider...

Näitleja tunnistas, et antud sõltuvust on palju lihtsam varjata kui alkoholismi. „See haiseb ja sa kõigud. Seda on sisuliselt võimatu varjata.“ Kokaiini puhul on Avandi sõnul raskem märgata märke, sest inimene on sisuliselt endiselt tema ise, aga samas ei ole kah.

„See on kestnud nüüdseks 10 aastat, teiste sõltuvuste kõrvalt,“ tunnistas Avandi, kes on varem tunnistanud ka oma alkoholilembust ja seda, et on ka olnud suitsetaja. „Nendest kõigest kahtlemata on kõige raskem ja rängem kokaiinisõltuvus. On olnud paremaid aegu ja halvemaid aegu. Praegu on suurepärane aeg.“