Kuhu jäi Chris Rock? Eelmisel aastal Oscaritel valusa kõrvakiilu saanud näitleja auhinnagalale ei tulnud

Eelmise aasta Oscarite galal aset leidnud intsident Will Smithi ja Chris Rocki vahel on siiani pea kõigil meeles. Ka tänavuse gala õhtujuht Jimmy Kimmel polnud Smithi valusat kõrvakiilu Rockile unustanud ja tegi õhtu jooksul mitmeid nalju, kus viitas möödunud aasta Oscarite gala suurimale fiaskole.

Aasta tagasi reageeris Oscarite galat korraldav Academy Of Motion Picture Arts and Science kõrvakiilule teravalt ning keelas Will Smithil järgmise kümne aasta jooksul auhinnatseremooniale tulla. Kõrvakiilu saanud Chris Rock aga võib igal aastal galal käia, kuid seekord pidas ta targemaks Dolby teatrit vältida. Rock polnud tähtsa päeva puhul isegi mitte Los Angelese linnas, vaid lustis teisel pool Ameerikat. Sel hetkel, kui Hollywoodi suurimad staarid kogunesid punasele, õigemini sel aastal šampanjatooni vaibale, nautis Rock oma õhtut hoopis Miamis.

Hoolimata sellest, et näitleja ei viibinud kinomaailma pidupäeval Los Angelese linnas, hoidis ta end siiski galal toimuvaga kursis. Rock külastas Miamis uhkes Four Seasonsi hotellis toimunud Oscarite gala vaatamispidu, mida juhtis kaaskoomik Whitney Cummings, vahendab Hello Magazine. Sellest, et Rock just sellele peole jõudis, postitati Twitterisse video ning teiste külastajate sõnul ei olnud keegi valmis selleks, et Chris peole saabub. Ka peojuht Cummings oli näitleja saabumisest üllatunud. Twitterisse postitatud video juures heideti samuti möödunud aastal aset leidnud kõrvakiilu üle nalja ja nenditi, et Oscarite vaatamispeol ei antud kellelegi vastu vahtimist.

Rock on varem väitnud, et tal paluti tänavust Oscarite galat juhtida, kuid ta loobus sellest võimalusest. Jääb mulje, et mõnda aega ei soovi Rock, et teda auhinnatseremooniaga seostatakse.