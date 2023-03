Aina kummalisemaks läheb: Elon Muski ja Grimesi tütar sai uue kentsaka nime

Nimega Exa austavad Musk ja Grimes superarvuti terminit exaFLOPS, millega on arvutil võimekus teha sekundi jooksul üks kvintiljon operatsiooni. Dark tähistab aga tumeainet ja tundmatut. Sideræl märgib lapse ema sõnul haldjalikku või päkapikuliku kujundit süvaruumi ajast. Vanemad aga last sellise nime ei kutsu - eelmise aasta märtsis avaldas Grimes, et tema ja Musk kutsuvad tütart lühinimega Y, vahendab Daily Mail.

Nüüd on Grimes aga päriselt otsustanud oma tütre nime ära muuta, et lapse nimi oleks ametlikult Y. Möödunud nädalal säutsus naine, et tütre nimi on nüüd „Y või 'Why?' või lihtsalt '?'“. Sõna 'why' tähendab inglise keeles küsisõna 'miks'. Samas tunnistas Grimes, et Ameerika Ühendriikide valitsus ei tunnista ´?´ nimena. Veel säutsus ta, et lapse uus nimi tähistab uudishimu ja igavest küsimust.