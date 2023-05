Meedia: hiljuti tapmissüüdistusest pääsenud Alec Baldwin sõimas galal šokeeritud teenindaja läbi

Neljapäeva, 18. mail leidis aset kirjandusauhinna PEN America Literary Awards galaüritus, kust ei puudunud loomulikult ka Hollywoody staarid. Niisamuti väisas üritust hiljuti seoses traagilise tulistamisjuhtumiga meediapilti tõusnud näitleja ja produtsent Alec Baldwin. Kui punasel vaibal Baldwin naeratas sõbralikult fotograafidele ja rahvale, siis galal olevat olnud hoopis teine lugu, vahendab väljaanne Page Six.

Erinevate allikate kohaselt olevat Baldwin väidetavalt sõimanud ühe naisteenindaja nii läbi, et viimane „nägi šokeeritud“ välja.

Kogu draama sai alguse hetkest, kui Baldwin tõusis korra lauast püsti, et kellegagi mõned minutid juttu puhuda. Hetk hiljem hakkasid aga teenindajad rivis saali saabuma, et külalistele toitu serveerida. Üks, umbes hilistes 20ndates naisteenindaja jäi näitleja taha nö kinni, kuna viimane lobises ennastunustavalt. „Kuna ta ei saanud mööda, siis hakkas teenindaja taldrikuid sealtsamast lauale asetama,“ kirjeldas üks kohalviibinud allikas. „Baldwinile vist ei meeldinud, et teenindaja hakkas seda tegema kohe tema läheduses,“ lisas ta.