Taimo Toomasti aasta uute kopsudega: toibumine võtab aega ja keha on olnud haigusest ja operatsioonist kurnatud

„Toibumine võtab aega ja keha on olnud haigusest ja operatsioonist kurnatud. Pealegi on ravimitel tõsised kõrvalmõjud. Näiteks ei saa ma hästi magada, aga unerohtu ma võtta ei taha. Ma ei taha olla veel uimasem,“ ütles Taimo.

Taimo Toomastile tehti mullu maikuus kopsusiirdamise operatsioon. Mees on aastaid põdenud keerulist kopsuhaigust, mis on eriti kurnav sügistalvisel perioodil. Hormoonravi on muutnud mehe nägu ja koroonasse nakatumine võinuks saada talle saatuslikuks.

Taimo Toomast avaldas Kroonikale veidi enam kui aasta eest, et haigus hakkas endast märku andma rohkem kui kuus aastat tagasi. „Olen eluaeg sportlik olnud ja reeglipäraselt jooksmas käinud. Ühel hetkel märkasin, et jõud hakkab vähenema,“ rääkis Taimo.

Taimo sai lõpliku diagnoosi, mida ta ei soovi täpsustada, alles 2020. aasta sügisel. Arstid olevat teda põhjalikult uurinud, aga haiguse tekkepõhjust ei tuvastanud. „Üks põhjuseid võib olla näiteks lapsepõlves või noorena malevas olnud kokkupuude asbestiga või midagi sarnast. Suvel on olemine kerge, aga sügistalvel on ainuke võimalus säilitada stabiilne seisund läbi vaimse ja füüsilise pingutuse,“ ütles Taimo.

Ta tunnistas, et väsib liikudes kiiresti ja trepist üles minnes hingeldab. Samuti kimbutavad teda köhahood. Haigust leevendab hormoonravi, millega kaasnevad aga tõsised kõrvaltoimed, muu hulgas ebameeldivad muutused välimuses. „Kahjuks on ravi kõrvalmõjud näo tursumine ja õhetus. Tunnistan ausalt, et olen kasvatanud habeme, et mitte nii ümar ja punane välja paista,“ rääkis Taimo.