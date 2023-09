Augusti keskpaigas tuli avalikuks, et popstaar Britney Spearsi (41) ja tema fitnessitreenerist abikaasa Sam Asghari (29) on pärast 13 kuud kestnud abielu lahutamas. Viimastel päevadel on Ameerika meedias ringlenud aga sahinad, et lauljanna süda on taas võetud ning uueks südamehärraks on tema endine majahoidja.