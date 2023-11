„ENSV“ stsenarist Gert Kiiler telesarja „Sõprade“ fenomenist: seda sarja võib nimetada Piibliks

Üks asi on see, et enamik USA ja ka briti klassikali sitcome on üles ehitatud teineteise vihkamisele ja mõnitamisele, ükskõik, kas tegemist on perekonna või mingi kollektiiviga. On ju nende sarjade oluline koostisosa see, et öeldakse üksteise kohta kehvasti, seda muidugi läbi vaimukuste. Võtkem kasvõi „Kaks ja pool meest“, „Tuvikesed“ või „Minu pere“. „Sõbrad“ olid aga just üles ehitatud üksteisest hoolimisele ja toetamisele. Kuidas ka tülli ei minda, hiljem lepitakse ikka ära. Ka oli seal suurepäraselt omavahel miksitud komöödia ja romantiline pool, mis polnud ka sedasorti sarjadele iseloomulik.