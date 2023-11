Buckinghami palee on teatanud, et kuninga sünnipäevaõhtut tähistatakse kitsas pereringis. Sussexi hertsogit ega hertsoginnat pole sinna kutsutud. „Harry ja Meghani kohalolek mistahes perekondlikul koosviibimisel tekitaks nüüd tunde, et tegemist on pigem matuse kui tähistamisega,“ sõnas kuninglik ekspert Richard Eden.