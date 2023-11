Eesti Laulu žüriiliikme Priit Pajusaare karm hinnang: unustatakse ära, et me lähme odaviske võistlusele, aga saadetakse kettaheitja

„Kuigi mul on tunne, et 20 edasipääsenu hulgas on hea tähtede seisu korral mõnel lool hea koha võimalus. Samas võin öelda, et suurema Eurovisiooni edulootusega lood 20 sekka ei pääsenud,“ ütles Pajusaar Vikerraadio saates „Owe Petersell show“, vahendab portaal Menu.

„20 seas on ka ülivingeid lugusid, mis on lihtsalt vales kohas. Unustatakse ära, et me lähme odaviske võistlusele, aga saadetakse kettaheitja,“ naljatles Pajusaar.

Ta lisas ka, et ei pea õigeks sellist lähenemist, mida on teistelt žüriiliikmetelt kuulnud, et valida võimalikult erinevat tüüpi muusikat.

Sel nädalal avalikustati Eesti Laul 2024 osalejad, kuid esimest korda kuulutati välja nii poolfinalistid kui ka otse finaali saanud artistid. Kroonika kirjutas pärast lugude selgumist, et samuti žüriisse kuulunud raadiohääl Rauno Märks otsustas välja rääkida, kuidas need viis finalisti tegelikult välja selgitati.

Märks paljastas, et žüriiliikmetel paluti valida välja viis lugu, mis on kõige kõigemad. Need tuli saata aga eraldi emailiga ERRi poolt antud kontaktile. „Mul tekkis umbes sellised 20 favoriiti, kuulasin need ka veel siis korra läbi ja valisin oma viis laulu,“ selgitas Retro FMi saatejuht oma süsteemi.

Seda olevat ka teinud teised žüriisse kuulunud eksperdid ja niisama muusikarmastajad. „Ju siis sealt tuli see Harju keskmine. Vaadates finaali pääsenuid, siis ega minu top5st keegi väga ei pääsenudki,“ paljastas Märks. Kokku sai tema poolt saadetud esiviisikust poolfinaalidesse kaks pala.

Kuigi žüriiliikmetele ei öelda, kes on antud lugude esitajad ja autorid, siis ta oli ära tundnud koheselt, et Anett Vaikmaa loo autoriks on Sven Lõhmus ning Märks oli selle oma esiviisikusse paigutanud. Otse finaali see lugu ei pääsenud, kuid poolfinalistide seast leiab selle küll. Samuti oli tema esiviisikus poolfinaali pääsenud Cecilia pala „FOMO“.