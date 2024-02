5MIINUSE räppar Estoni Kohver avaldas, mis on tema suurim hirm Eesti Laulu finaali eel

Puuluubi laulja Ramo nentis, et kui midagi Eesti Laulul ebaõnnestubki, siis tegelikult hullu ei ole. „ Et keegi teine võidab sohiga,“ vastas aga 5MIINUSE räppar Estoni Kohver samale küsimusele.

Ramo lisas veel omalt poolt, et ta kujutab vaimusilmas Puuluupi ja 5MIINUST Eurovisioni laval esinemas küll ning see tekitab temas häid ja lõbusaid tundeid.

5MIINUSE ja Puuluubi Eesti Laulu etteaste teeb muu hulgas omanäoliseks tants, mis on saanud palju kõlapinda ning võtnud šnitti Vormsi rahvatantsust. „Tegelikult see, mida 5MIINUST ja Puuluup teevad, on väga tänuväärne - nad toovad ajaloost asju, mis muidu iial meieni ei jõuaks,“ kiitis vormsilane Karl Kermes jaanuaris Raadio 2 hommikuprogrammis bände. Nimelt toimus 5MIINUSEL ja Puuluubil 2023. aasta augustis Vormsis bändilaager ning sealt saadigi tantsuks inspiratsiooni. „Seal tantsiti ja kinnistati see tants,“ lausus Kermes.