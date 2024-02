„Ma ei saaks öelda, et ma õhtuti magama jäädes padja märjaks nutan.“ Kivisaar jagas, milliseid tundeid tekitab temas Hirmota hommikuprogrammi tegemine

Kivisaare käest tahtsid kuulajad esmajoones teada, kas ta oma kauaaegset kolleegi ja endist raadiohäält Kristjan Hirmot ka taga igatseb. „Ei igatse,“ vastas Kivisaar kindlameelselt.

„Nii südametu inimene,“ märkis selle peale Sky Plusi hommikuprogrammi kaassaatejuht Maris Järva.

„Muidugi sa oled nii kaua inimesega koos töötanud, et eks ta on selline teistmoodi tunne. Aga ma ei saaks öelda, et ma õhtuti magama jäädes padja märjaks nutan. Lõppude lõpuks on see lihtsalt töö. Inimene ära ei surnud, ta on ju olemas,“ selgitas Kivisaar.

Armastatud raadiohäälel Kristjan Hirmol oli viimane tööpäev Sky Plusis 5. jaanuaril, pärast mida lubas ta keskenduda hoopis TalTechis käimasolevatele õpingutele. „Alari ja Maris - oli suur au teiega koos arendada ja juhtida maailma parimat hommikuprogrammi! Suur tänu kõigile, kes meid kuulasid, stay tuned!“ teatas Hirmo oma lahkumist populaarsest raadioprogrammist sotsiaalmeedias.

Hirmole kohesel asendust ei leitudki - tundus, et tema otsus lahkuda tuli ootamatult ning spekuleeriti, et ehk sai Hirmole saatuslikuks hoopis kogemata raadioeetrisse jõudnud kuulujutu vahendamine.

29. jaanuaril alustas Sky Plusi hommikuprogrammis Hirmo asemel tööd Siim Taba. „Mingi päev lihtsalt Alari tuli minu juurde. Küsis, et Siim, kas sa tahaksid meiega koos hommikuprogrammi teha. Ma korra ehmusin ära, mõtlesin, et misasja. Ja siis ma mõtlesin, et kui Alari Kivisaar ikkagi küsib su käest sellist küsimust... Ma peaksin ikkagi viimne tohlakas olema, kui ma ütlen nüüd, et ma ei viitsi, ja kuskil nurgas nohisen edasi,“ kirjeldas Taba Sky Plusi hommikuprogrammis üllatusena saabunud pakkumist.

Veel lisas Siim, et ta ei uskunud midagi, enne kui töölepingule allkirjad alla said. „Viimase minutini mõtlesin kogu aeg, et kas see on ikka päriselt...“