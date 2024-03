Arbo Tammiksaar ja Tuuli Roosma kergitasid reisisaates oma suhtestaatuselt saladuseloori: asjasse on segatud uus elukaaslane

Eile sai Kanal2 vahendusel alguse Tuuli Roosma, Arbo Tammiksaare ning nende poegade Kristjani ja Andrese järjekordne reisiseiklus. Sedapuhku on perekond avastamas Indoneesiat. Kui varem on Tuuli ja Arbo oma suhtestaatuse osas pigem lasknud spekulatsioonidel möllata, siis uue reisisaate avaosas ütlevad nad välja, et pole enam paar.