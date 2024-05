VIDEO | Silvia Ilves kaaslasega esimest korda avalikkuse ees: Kristo on kõige abivalmim mees mu elus

„Ta on esimest korda suuremal üritusel. Ma mõtlesin, et kas tulen poja või peikaga. Sel korral ma mõtlesin, et vaatan, kuidas ta (peab silmas Kristot – toim.) hakkama saab,“ lausub Silvia Ilves, mille peale lausub Silvia kaaslane Kristo: „Ma arvan, et eks ma ikka saan hakkama. Eks me kõik saame elus hakkama. Me oleme piisavalt intelligentsed – ikkagi inimesed,“ ütleb Puhm vastu. Selle peale Silvia tõdeb, et eks esimesed korrad taolisel suurüritusel ongi rasked.