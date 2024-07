Kardashianite emal avastati kasvaja ja ta peab minema raskele operatsioonile

„Dr A ütles, et ma peaksin laskma oma munasarjad eemaldada. Ma muutun emotsionaalseks seetõttu, et need olid teie ilmaletulekuks olulised,“ lausub Jenner. „Seal on mu kõik lapsed eostatud ja tänu neile on nad ka mu kõhus kasvanud. Seepärast on see väga püha koht minu jaoks,“ lausub Jenner.