Koit Toome uue eriala omandamisest: loodan, et seda ei lähe kunagi tarvis

Anet ja Koit andsid välja uue laulu pealkirjaga „Sädemed“. Muusikalises mõttes leidsid nad üksteist Sven Lõhmuse kaudu. Koit sõnas, et sattus ühel päeval Sven Lõhmuse stuudiosse. „Svenil on Saku suurhallis stuudio, minu kodutee peal, ütleme nii. Ma olen Sveniga aastate jooksul päris palju lugusid koos teinud. Läksin vist niisama juttu ajama, täpselt ei mäleta. Aga siis Sven ütles, et tal on loomõte, lasi mulle paari demo ja mulle kohe meeldis,“ meenutas Koit.