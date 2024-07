Hannes Võrno ja Tõnis Mägi teevad Elvas eksklusiivse etteaste: üksteist võiks ju vahetevahel näha ka

Laual on suurepärane toit ja jook ning laval esinevad kaks sõpra: Hannes Võrno ja Tõnis Mägi. Piletihinnad algavad 43 eurost ja hinna sees on ka Rootsi laua toidud.

Hannes Võrno on Eesti saatejuht, meelelahutaja, moekunstnik, poliitik ja kaitseväelane. Paljud teavad Võrnot Kreisiraadio liikmena. Ta on juhtinud saateid „Kes tahab saada miljonäriks?“, „Tõehetk“ ja „20 aastat hiljem“ ning koos Kiur Aarmaga saadet „Kahvel“.

Viimasel ajal tagaplaanile hoidnud muusik Tõnis Mägi on eesti laulja, rokkmuusik, helilooja ja näitleja. Mägi tuntuim lugu on „Koit“. Ta on pälvinud 1997. aastast alates nii mõnegi tunnustuse, neist viimasena anti talle 2017. aastal Elva linna aukodaniku tiitel.