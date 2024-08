Kroonika uuris Eesti Hip Hop Festivali (EHHFi) külastajatelt, millised on olnud nende tänavused kõige rajumad ja meeldejäävamad peod. Paljud noored tõid välja, et nautisid just Võsu Rannafestivali ja Beach Grindi ning muidugi loodeti ka EHHFi esimesel päeval, et just sellest festivalist saab suve parim pidu.