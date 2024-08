FOTO | „Kõik on muutunud.“ Brigitte Susanne Hunt lõikas juuksed lühikeseks

Juunikuu alguses rääkis Hunt Kroonika rubriigis „Suunamudija ankeet“, et ta on tänaseks kohas, kus ta ei pea enam raha pärast muretsema. „Investeeringud ja blogi hoiavad mind niikuinii vee peal,“ tõdes Hunt, et isegi kui teda peaks järjekordne skandaal tabama, siis rahaliselt see talle saatuslikuks ei osutuks.