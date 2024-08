TV3 uudisteankur Sander Terras tutvumisest kolleegi Liisa Aadussooga: kui meie pilgud kohtusid, vakatas hetkeks kogu maailma müra

Aadussoo mäletab eriti eredalt 2023. aasta märtsis toimunud TV3 pidu. „Saime algusest peale hästi läbi, aga tol hetkel ei otsinud me kumbki midagi enamat. Järgmised pool aastat tundus Sander mulle pisut eemalehoidev, palju me ei suhelnud ja arvasin isegi vahepeal, et ehk oleme lihtsalt nii erinevad inimesed, et polegi millestki rääkida ning sõpru meist ei saa,“ tõdes Liisa.