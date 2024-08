FOTOD | Kolga rahvale teadmiseks: George Clooney ei asu praegu sealses mõisas

Praegu on käimas Eestis Hollywoodi spioonipõneviku „Agentuur“ võtted, mis põhinevad prantsuse menusarjal „Salateenistus“. Seriaali peaosas lööb kaasa Michael Fassbender. Eesti episoodide režissöör on Joe Wright, kes on teinud näiteks mängufilmi „Tumedam tund“, mis rääkis Winston Churchilli rasketest hetkedest. Seriaalil on mitmeid produtsente ja ka maailmakuulus filmistaar George Clooney on üks neist.