VIDEO | Saatejuht Kristjan Gold ei pea „Telehommikut“ „Terevisiooni“ konkurendiks: meil on piisavalt erinevusi ja me täiendame teineteist

Sel nädalal sai „Telehommiku“ teine hooaeg alguse. Kristjani sõnul on tal juba hea hommikune rütm jälle sees.

Kristjani sõnul suure muudatusi teises „Telehommiku“ hooajas ei tule, rohkem tahab saade lihtsalt oma vaatajatele kinnistada, et nad on endiselt olemas. „Suuremalt jääb ikkagi plaan samaks, aga eks me ikka üritame värskust juurde tuua ja võibolla natukene rohkem väljas käia ja rohkem üle Eesti inimeste elusid, olusid ja hommikusi ärkamisi kajastada,“ kommenteeris saatejuht.