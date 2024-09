Sulo purjetab Hispaaniasse elama: läheme perega lihtsalt kohale ja alustame seal oma eluga otsast peale

Laulja ja muusik Sulo (43) on otsustanud teha elus kannapöörde ja kolib perega Eestist ära Hispaaniasse. Abikaasa Kerli Tintsega (40) on nad otsustanud nõnda, et Sulo seilab sadamast sadamasse oma purjejahil Carter-30 ja Kerli sõidab mööda maismaad autoga – kohtutakse sadamates, et ööbida perega, sealhulgas poeg Deiviliga (10) jahi pardal.