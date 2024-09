Seriaali peaosas lööb kaasa Michael Fassbender. Iirimaal üles kasvanud näitleja on näidelnud sellistes filmides nagu „X-Men: First Class“ (2011), „Shame“ (2011) ,“12 Years a Slave“ (2013), „Steve Jobs“ (2015) ja „Slow West“ (2015), mille valmimisse panustas ta nii produtsendi kui näitlejana. Fassbender on näitlemise eest pälvinud mitmeid tunnustusi, sealhulgas kaks Oskari, neli BAFTA auhinna ja kolm Kuldgloobuse nominatsiooni.