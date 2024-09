KUULA | Jaagup Kreem täitis lauljatari SVNDRA pikaaegse unistuse: ilmus legendaarse „Juulikuu lume“ uusversioon

Tõepoolest: Jaagup Kreem on vanade lugude uude kuude panemise suhtes igati skeptiline. „Ma pean ütlema, et natuke kurb on vaadata seda, mis praegu toimub,“ rääkis Kreem Kroonikale tänavu juulis. „Mulle tundub, et inimesed elavad vähem ja pööravad oma kuvandile liiga palju tähelepanu. Kui nad elavad vähem, siis neil pole ideid. Ja kui ideed on otsas, siis võetaksegi mingi vana hitt ja valatakse tümakaga üle,“ rääkis ta tänapäeva artistele mõeldes. Ent näib, et SVNDRA versioon Terminaatori hitist puudutas siiski muusiku hinge piisavalt, et sellele avaldamisluba anda.