FOTOD | Mesinädalad täies hoos! Äsja abiellunud Grete Paia naudib abikaasaga Itaalia-puhkust

„Nädalavahetusel sai meil ka üheksa kuud kihlust täis, me väga soovisime seda endale hoida,“ rääkis Grete eelmisel nädalal. Ta lisas, et laulatusel ja sellele järgnenud õhtusöögil Kuressaare piiskopilinnuses olid kohal ainult tema ja Joonatani vanemad ja vanavanemad. Kokku tunnistas nende abiellumist koos nende endiga 13 inimest.

Kiriku abiellumiseks valis Grete laulatuseks selle järgi, et ta on sealse koguduse liige ja samas ka leeris käinud. Grete ja Joonatani laulatas piiskop Anti Toplaan.

Ka andis Paia möödunud nädalal Kroonikale videointervjuu, kus sõnas, et head eeskuju on nii temale kui ka Joonatanile andnud vanavanemad. „Nii minul kui Joonatanil on vanavanemate näol väga tugevad eeskujud. Joonatani vanavanematel täitus nädalavahetusel 59 aastat abielu, mis vanavanematel on 52–53 aastat abielu. Kuldpulmad on mõlemal peetud,“ kirjeldas lauljatar. „Loodetavasti elu hoiab meid ja annab meile ka samasugused võimalused.“