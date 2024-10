„Nagu näha, oli kindel.“ Púr Múddi Oliver esitas bändikaaslasele Joonatanile enne abiellumist tõsise küsimuse

„Kuidas elu muutunud on pärast sõrmuse sõrme saamist?“ päris Andi Joonatanilt raadioeetris. „Oliver ütles, et ma olen rahulikum. Andi võib ka öelda, et ma olen rahulikum, sest viimane kord, kui me koos Sky Plusi äftekal (järelpeol - toim) olime Venuses, siis sa küsisid, kas peole ka jääte ja me ütlesime, et ei jää, läksime koju naiste juurde,“ rääkis Joonatan, kes veidi enam kui kuu aega tagasi abiellus Gretega.