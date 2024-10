VAATA VIDEOT | Grete Paia uus laul räägib tema ja ta abikaasa Joonatan Siimani suhte algusest

„Kui ma suve lõpus laulu kirjutama hakkasin, tajusin kohe, et kuidagi pehmem, rahulikum ja ausam tuleb see,“ räägib Grete Kroonikale. „Lauluteksti poolest kindlasti üks isiklikuma sõnumiga laul minu sulest. Lühidalt räägib see minu ja Joonatani suhte algusest. Kui oled kellegagi pikka aega olnud tuttav, aastaid hea sõber ja kolleeg, peaaegu iganädalaselt harjunud lava jagama, siis on ilmselgelt hirmutav, kui mingid täiesti uued emotsioonid ning tunded sind tabavad. Väga suur hirm on see kõik tuksi keerata…“