Grete Paia abikaasa Joonatan Siiman avaldas, et abielu on tema loomingut mõjutanud: ma teen nüüd täiskasvanute muusikat

„Ma teen nüüd täiskasvanute muusikat,“ tunnistas Púr Múddi solist Joonatan Siiman Star FMi eetris, kui saatejuht küsis, kas abielu on loomingut kuidagi mõjutanud. „Kui muidu kirjutad ikka südamevalust, siis nüüd on positiivsemad toonid. Ühtegi lugu polegi ammu välja tulnud,“ lisas Siiman muheledes. Selle peale ei suutnud saatejuhid naeru kinni hoida.

Joonatani bändikaaslasele pole samuti mehe loomingu muutus märkamata jäänud. „Ühel päeval olin stuudios, Joonatan tuli oma demodega kohale,“ rääkis Púr Múddi teine liige Oliver Rõõmus. „Kõik lood olid nii rõõmsad, et ma tõmbasin need kohe maha,“ täpsustas Oliver toimunud seika.

Selle peale lisas saatejuht, et see pole mingi nali, vaid Púr Múddi lood on natuke sellised sügavamõttelised. „Meie lood ongi sellised kurvad ja melanhoolsed“ nõustusid bändiliikmed. „Ja nagu meie kohta Hollandis räägitakse, siis oleme Ida-Euroopa tantsumuusika bänd,“ teadis Oliver rääkida.