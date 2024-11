Paljad kui püksinööbid? Helena ja Mikko Koivu eelmise aasta sissetulekud tuli avalikuks

Esmalt kolis Eesti põhjanaabrite juurde elama Mikko, kes sai paari laste hooldusõiguse endale. Mõned kuud hiljem järgnes neile Helena, et samuti lastega koos olla. Helena kolis Soome 2024. aasta kevadel ning asus elama talle ja Mikkole kuuluvasse Turu linnas Kakskertas asuvasse majja. Koivude elu keerdkäigud on jõudnud Soome meedia veergudele ja saavad seal pea iga nädal kajastatud.

Tänasel Soome maksuameti poolt avaldatud maksuinfo seest korjas Seiska välja Helena ja Mikko eelmise aasta sissetulekud. Sealne väljaanne Seiska kirjutab, et endiste abikaasade sissetulekud olid mullu nullis. Mikko teenis eelmisel aastal 0 eurot. Maksutagastuse kaudu sai ta eelmisel aastal 954 eurot. Helena tulud eelmisel aastal olid samuti nullis, kuid tema maksutagastuse kaudu raha tagasi ei saanud. See ei tähenda, et kumbki neist mullu raha ei teeninud, vaid pigem tuleb sellest välja lugeda seda, et Helenal ega ka Mikkol ei olnud 2023. aastal Soomes maksustatavat tulu.