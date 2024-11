Diana Klasiga avalikult kirglikke suudlusi jaganud Kerdo Mölder: võib-olla oli see millegi suurema algus

„Jäime tõesti pidu nautima ja leidsime endale üsna privaatse koha, aga pean tunnistama – kui Diana suudleb, siis on see tõesti midagi täiesti muud. Tema suudlemisoskus on imetlusväärne ja meie vahel on tõesti mingi ebamaine salapärane kirg, mis justkui tõmbab kõik muu tagaplaanile,“ kommenteeris Mölder juhtunut Õhtulehele.

„Mis seal salata – hetkeks kaotasime reaalsustaju, kuid kindlasti mitte avalikus ruumis. Mõnikord on elu huvitavam, kui jätta mõned saladused õhku. Kuid tõsi, Diana Klas suudleb jumalikult ja kes teab, võib-olla oli see alles millegi suurema algus,“ lausus Respekti laulja.

Juba 2022. aastal tuli avalikkuse ette, et näitleja ja kogemusnõustaja Diana Klas ning muusik Kerdo Möldri läbisaamine on väga hea. Diana ja tema ema kolisid toona ühe katuse alla just Kerdo ja tema elukaaslasega. Neliku Kakumäe üürimaja eksponeeriti „Kuuuurijas“. Saates väideti, et talve hakul koliti kokku kulude kokku hoidmiseks, sest külmal ajal on kommunaalkulud märgatavalt suuremad.